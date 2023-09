Pogoda na jutro - piątek 08.09. Nocą mogą snuć się mgły, w dzień dużo słońca

Pogoda na noc

W całym kraju noc przyniesie pogodną aurę. Lokalnie na południu, szczególnie w kotlinach górskich, mogą wystąpić mgły. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11-13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr.

Pogoda na jutro - piątek 08.09

Piątek zapowiada się przeważnie słonecznie, tylko na północnym wschodzie i wschodzie chwilami niebo chwilami pojawi się nieco więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 27 st. C w centralnej Polsce, do 29 st. C w regionach zachodnich. Słaby i umiarkowany wiatr okaże się północny we wschodniej Polsce, a w pozostałych częściach kraju będzie wiać z kierunku południowo-wschodniego.