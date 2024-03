Pogoda na jutro, czyli na piątek 08.03. Kolejne godziny przyniosą nam pogodne niebo, chociaż o poranku miejscami może być pochmurno i mgliście. W dzień chmury rozwieją się, a w całym kraju zapanuje słoneczna aura. Termometry pokażą od 5 do 8 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

Noc w całym kraju zapowiada się pogodnie. Nad ranem w północnych regionach mogą wystąpić silne zamglenia i mgły. Na termometrach zobaczymy od -6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do -2 st. C na południu. Wiatr będzie słaby, północny i północno-wschodni.

Pogoda na jutro - piątek 08.03

W całym kraju prognozowany jest pogodny i słoneczny piątek. Nad ranem większe zachmurzenie jedynie lokalnie na północy kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na północy i wschodzie kraju do 8 st. C w zachodnich regionach. Powieje słaby, zmienny wiatr.