Pogoda na jutro - piątek 07.07. Nocą miejscami ledwo 10 stopni

Pogoda na noc

W ciągu nocy na przeważającym obszarze kraju prognozowane są rozpogodzenia do bezchmurnego nieba. Więcej chmur pojawi się jedynie na południu i wschodzie Polski, ale nie przyniosą ze sobą deszczu. Termometry pokażą od 10 stopni Celsjusza na północy kraju, przez 12 st. C w centralnych i zachodnich regionach do 15 st. C w południowo-wschodniej Polsce. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby.