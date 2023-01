Pogoda na jutro - piątek 06.01. Śnieg, deszcz i silny wiatr. Zapanują złe warunki na drogach

Pogoda na jutro, czyli na piątek 06.01. Noc w całym kraju zapowiada się pochmurno, a miejscami prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Ponura aura utrzyma się również w dzień, a w niektórych regionach może napadać nawet 8 centymetrów śniegu. W całym kraju towarzyszyć nam będą niekorzystne warunki biometeorologiczne.

W nocy w Polsce będzie pochmurno, ale niebo będzie się przejaśniać, szczególnie w regionach północnych. Na zachodzie i północy na ogół nie powinno padać, jednak poza tym mogą wystąpić przelotne opady deszczu ze śniegiem do 1-5 litra na metr kwadratowy, przechodzące w śnieg do 1-3 centymetra. Miejscami drogi będą śliskie i oblodzone. Termometry pokażą od -10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju do 2 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni wiatr, umiarkowany, okresami dość silny i osiągający w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro

Piątek zapowiada się pochmurno, tylko na północnym wschodzie kraju spodziewane są większe przejaśnienia. Na wschodnich krańcach Polski nie powinno padać, ale w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum kraju po Kielecczyznę i Podkarpacie mogą wystąpić opady mokrego śniegu do 4-8 cm. Poza tym prognozowany jest deszcz i deszcz ze śniegiem do 5-10 l/mkw. W wielu miejscach zapanują trudne warunki drogowe.

Na termometrach zobaczymy od -5 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 2 st. C w centrum kraju do 9 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. We wschodnich regionach powieje północno-wschodni wiatr, poza tym południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozwijający do 50-60 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 80 do 90 procent. W większości regionów odczujemy chłód, jedynie na północnym wschodzie będzie zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Na barometrach o północy zobaczymy 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek mieszkańców Warszawy czeka duże zachmurzenie, a po południu również opady mokrego śniegu do 5 cm, przechodzące pod wieczór w śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy 0 st. C. Wiatr z kierunków północnych skręcający na południowo-wschodni będzie umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje pochmurna aura z przejaśnieniami. Termometry pokażą minimalnie -3 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Na barometrach o północy zobaczymy 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Piątek przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie duże zachmurzenie, a okresami również opady mokrego śniegu do 5-8 cm, przechodzące pod wieczór w śnieg z deszczem. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 0 st. C. Powieje północny wiatr skręcający na południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. W południe na barometrach zobaczymy 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnego nieba z przejaśnieniami oraz przelotnych opadów deszczu ze śniegiem. W najchłodniejszym momencie nocy na termometrach zobaczymy 0 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. O północy ciśnienie osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w piątek prognozowane jest duże zachmurzenie, a okresami również opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 6 st. C. Północny wiatr będzie skręcał na południowo-wschodni, okaże się umiarkowany, okresami dość silny. Barometry pokażą w południe 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno, a początkowo wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Na barometrach zobaczymy o północy 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu w piątek zapanuje duże zachmurzenie. Okresami mogą wystąpić opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy do 8 st. C. Umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem. W ciągu nocy termometry wskażą minimalnie 2 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. O północy ciśnienie osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcom Krakowa piątek przyniesie pochmurne niebo, a po południu także opady mokrego śniegu do 5 cm przechodzące w śnieg z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie 3 st. C. Wiatr z kierunków północnych, skręcający na południowo wschodni, okaże się umiarkowany, okresami dość silny. W południe barometry wskażą 995 hPa.

