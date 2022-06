Pogoda na jutro - piątek 03.06. Noc i poranek lokalnie mogą być mgliste

Pogoda na jutro. Nadchodząca noc i piątkowy poranek mogą miejscami przynieść mgły i zamglenia. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 25 stopni Celsjusza. Lokalnie może nieco popadać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska dostaje się w obszar podwyższonego ciśnienia, związanego z wyżami rozciągającymi się od Północnego Atlantyku przez Europę Środkową po Rosję. Chłodne powietrze polarne zostanie w piątek odsunięte znad Polski i zastąpione cieplejszą masą powietrza płynącą z południa. Od południa zmierzać będzie również w stronę naszego kraju ciepły front atmosferyczny, zaciągając niebo zasłoną z wysokich chmur.

Pogoda na noc

Noc zapowiada się pogodnie, ale lokalnie spodziewane są mgły i zamglenia. Na termometrach zobaczymy minimum od 5 st. C miejscami na Pomorzu, Kujawach i w centrum kraju do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje z południa i zachodu, słabo i umiarkowanie.

Pogoda na noc 2/3.06 tvnmeteo.pl

Pogoda na piątek 03.06

W piątek czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie, które od południa będzie stopniowo wzrastać do dużego. Pod wieczór w Sudetach może padać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Południowy i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na piątek 3.06 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne w piątek 03.06

Wilgotność powietrza w ciągu dnia sięgnie 60-70 procent. Mieszkańcy niemal całej Polski odczują komfort termiczny, tylko w regionach południowo-zachodnich będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne w prawie całym kraju będą korzystne, tylko na południowym zachodzie biomet będzie neutralny lub niekorzystny.

Warunki biometeorologiczne w piątek 3.06 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie, nad ranem mglisto. Temperatura minimalna sięgnie 7 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W ciągu dnia mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pogodnie, nad ranem mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. O północy barometry wskażą 1020 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W ciągu dnia w Gdańsku, Sopocie i Gdyni zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie do 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu w nocy będzie pogodnie, nad ranem może być mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z południa. Ciśnienie o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Dzień w Poznaniu upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, po południu wzrośnie do dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocy we Wrocławiu zapowiada się pogodnie, jedynie nad ranem mogą pojawić się lokalne mgły. Temperatura minimalna sięgnie 7 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. O północy na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Dzień we Wrocławiu upłynie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie do 1007 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna, nad ranem lokalnie mogą pojawić się mgły. Temperatura minimalna sięgnie 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. O północy barometry pokażą 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Za dnia mieszkańcy Krakowa powinni spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa.

Warunki drogowe w piątek 3.06 tvnmeteo.pl

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl