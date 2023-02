Pogoda na jutro - piątek 03.02. Może spaść do 10 centymetrów śniegu

W nocy na wschodzie i południu kraju będzie pochmurno. Pojawią się słabe, lokalne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady śniegu. W pozostałych regionach nadchodzące godziny zapowiadają się dość pogodnie. W drugiej części nocy w zachodniej Polsce wystąpi wzrost zachmurzenia, a nad ranem również opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie mogą występować opady marznące, nawierzchnie będą śliskie, a warunki na drogach - trudne. Temperatura minimalna wyniesie od -5 i -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -2 i -1 st. C na zachodzie Polski. Powieje umiarkowany wiatr północno-zachodni, skręcający od zachodu na południowo-zachodni.

Pogoda na piątek 3.02

W piątek spodziewana jest na ogół pochmurna aura. Z zachodu na wschód będzie przemieszczała się strefa opadów śniegu od 5-10 centymetrów przechodzących w śnieg z deszczem, a na zachodzie - w deszcz. Lokalnie prognozowane są opady marznące - na drogach będzie ślisko. Dzień bez opadów i z rozpogodzeniami szykuje się jedynie na krańcach wschodnich i północno-wschodnich. Termometry wskażą maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na zachodzie. Początkowo południowy wiatr w ciągu dnia będzie skręcał na zachodni i północno-zachodni. Okaże się on umiarkowany, na zachodzie silny, w porywach rozwijający prędkość do 70-80 kilometrów na godzinę.