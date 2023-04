Pogoda na jutro - niedziela 9.04. Wielkanoc pod znakiem chmur i przelotnego deszczu

Pogoda na noc i niedzielę 9.04. Wielkanoc zapowiada się pochmurno, ale w wielu regionach jest szansa na przejaśnienia. W najcieplejszej chwili dnia na termometrach zobaczymy od 10 do 14 stopni Celsjusza. Warunki biometeorologiczne będą neutralne.

W nocy w całym kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami popada deszcz, a na Warmii możliwe są mgły. Temperatura minimalna sięgnie od 1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu do 6 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - niedziela 9.04

W Niedzielę Wielkanocną możemy spodziewać się pochmurno nieba z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Śląsku do 14 st. C na Podlasiu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.