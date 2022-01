Pogoda na jutro - niedziela 9.01. Polska pod wpływem Barbary i Doreen. Maksymalnie 3 stopnie

Pogoda na noc 8/9.01

W nocy z soboty na niedzielę będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Prognozuje się słabe opady śniegu do jednego centymetra na Wybrzeżu Gdańskim, Mazurach i Suwalszczyźnie. Na Dolnym Śląsku może spaść do trzech centymetrów śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez -4 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.