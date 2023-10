Pogoda na jutro - niedziela 8.10. Będzie zimno w całym kraju

Pogoda na jutro. W niedzielę czeka nas zmienne zachmurzenie, a miejscami także przelotne opady deszczu. Będzie zimno - w najcieplejszej chwili dnia termometry wskażą od 10 do 15 stopni. We znaki mogą nam dawać się silniejsze porywy wiatru.

W nocy możemy spodziewać się zmiennego zachmurzenia oraz przelotnego deszczu o sumie 1-10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Podlasiu do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z północnego zachodu/ Okresami może wiać okresami silniej, miejscami możliwe są porywy przekraczające kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej porywy mogą rozpędzać się do 70 km/h.

Pogoda na jutro - niedziela 8.10

Niedziela upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. W południowych regionach wystąpią szybko zanikające, przelotne opady deszczu o sumie 5 l/mkw. Przelotne opady są spodziewane także na Podlasiu. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu, który okresami w porywach będzie dochodzić do 40-70 km/h. W strefie brzegowej porywy mogą być jeszcze silniejsze - do 60-80 km/h.