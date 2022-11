Pogoda na jutro - niedziela 6.11. W nocy możliwe są przygruntowe przymrozki

Pogoda na jutro. Nadchodząca noc zapowiada się dość chłodno, miejscami mogą pojawić się przygruntowe przymrozki, a także mgły. W niedzielę aura zacznie się stopniowo poprawiać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 stopni Celsjusza.

Na zachodzie noc zapowiada się pogodnie, ale możliwe są mgły ograniczające widzialność do 100-400 metrów. W pozostałych regionach będzie pochmurno z przejaśnieniami, miejscami może słabo popadać - suma opadów nie powinna przekroczyć 2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna sięgnie od 0 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 8 st. C na Podkarpaciu. Na zachodzie możliwe przygruntowe przymrozki do -3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje przeważnie z zachodu.

Pogoda na jutro - niedziela 6.11

Niedziela w regionach wschodnich upłynie pod znakiem zanikającego, przelotnego deszczu. W pozostałej części kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje przeważnie z południa.

Warunki biometeorologiczne - niedziela 6.11

Wilgotność powietrza wyniesie od 60 do 90 procent. W większości kraju odczujemy chłód, w regionach wschodnich może się zrobić zimno. Warunki biometeorologiczne będą na ogół neutralne, jedynie na wschodzie niekorzystne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie noc będzie pogoda. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z zachodu. O północy barometry wskażą 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niedziela w Gdyni, Gdańsku i Sopocie będzie upływać pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie sięgnie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Kraków w nocy będzie pochmurny, możliwe są też przelotne opady deszczu. Termometry pokażą minimum 6 st. C. Z zachodu powieje słaby wiatr. O północy ciśnienie osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę w Krakowie można spodziewać się zmiennego zachmurzenia i zanikających, przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Powieje wschodni wiatr, który będzie słaby. W południe barometry wskażą 989 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą minimum 2 st. C. Ze wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu niedziela upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południa. W południe barometry pokażą 1007 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna, chwilami możliwy jest deszcz. Temperatura minimalna sięgnie 5 st. C. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W ciągu dnia mieszkańcy Warszawy muszą liczyć się ze zmiennym zachmurzeniem. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Powieje południowy i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc przyniesie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy minimum 0 st. C. Możliwe są przygruntowe przymrozki do -2 st. C. Wiatr z zachodu i północnego zachodu będzie słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka niedziela z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna sięgnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1004 hPa.

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl