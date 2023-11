Pogoda na jutro - niedziela 5.11. Deszczowy i miejscami wietrzny dzień

Pogoda na noc 4/5.11

Najbliższa noc będzie pochmurna z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Nad ranem słaby deszcz na krańcach zachodnich może słabo popadać deszcz do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4/5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z południowego wschodu będzie umiarkowany i okresami dość silny. Jego porywy będą rozpędzać się na ogół do 50-60 kilometrów na godzinę, a wysoko w górach do 90 km/h.

Pogoda na jutro - niedziela 5.11

Niedziela upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia z postępującymi od południa w głąb kraju opadami deszczu do 5-15 l/mkw., obejmującymi stopniowo regiony na południu, wschodzie i centrum kraju. W Karpatach będzie padać silniej - do 30 l/mkw. Słabe opady rzędu 1-5 l/mkw. mogą pojawić się po południu na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna sięgnie od 9 st. C na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr z południa będzie umiarkowany i okresami dość silny. W porywach może rozpędzać się do 50-70 km/h, a w górach do 90 km/h.