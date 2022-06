Pogoda na jutro - niedziela, 5.06. Nocą możliwe lokalne zamglenia, w dzień do 26 stopni

Pogoda jutro, czyli w niedzielę 5.06, przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Nigdzie nie pojawią się opady. Będzie ciepło, na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 stopni Celsjusza.

Nocą z soboty na niedzielę 4/5.06 jedynie na południu i południowym wschodzie Polski wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz początkowo opadami deszczu na krańcach południowo-wschodnich i wschodnich. W pozostałych regionach prognozuje się rozpogodzenia do zachmurzenia małego i bezchmurnego nieba. Lokalnie, zwłaszcza na północy kraju, możliwe są silne zamglenia i mgły - zwłaszcza w drugiej części nocy i nad ranem. Temperatura minimalna wyniesie od 6-8 stopni Celsjusza na północy i zachodzie do 10-13 st. C na południu i w centrum kraju. Powieje słaby, północny i północno-wschodni wiatr.

Pogoda na jutro - niedziela, 5.06

Niedziela 5.06 upłynie pod znakiem pogodnej i słonecznej aury na przeważającym obszarze kraju. Więcej chmur pojawi się lokalnie jedynie nad ranem na północy kraju. Tam synoptycy zapowiadają zanikające mgły i niskie zachmurzenie warstwowe. Termometry pokażą maksymalnie od 20-21 st. C na północy i północnym wschodzie do 25-26 st. C na południu i południowym zachodzie. Miejscami, na krańcach zachodnich, temperatura wzrośnie do 27 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Warunki biometeorologiczne - niedziela, 5.06

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 40 do 80 procent. Niemal wszędzie będzie ciepło, a mieszkańcy południowo-zachodniej Polski odczują bardzo duże ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie wystąpi początkowo umiarkowane zachmurzenie z rozpogodzeniami do małego, bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 11-12 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy sięgnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka słoneczna niedziela bez opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 23-24 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Gdańsku i Sopocie przyniesie małe zachmurzenie i bezchmurne niebo, bez opadów. Lokalnie pojawią się mgły. Na termometrach zobaczymy 8-9 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie o północy sięgnie 1023 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie dzień będzie słoneczny, nie wystąpią opady. Termometry pokażą maksymalnie 19-20 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zachmurzenie będzie małe lub możliwe jest bezchmurne niebo, bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 10-11 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. Ciśnienie o północy sięgnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznanie czeka słoneczna niedziela bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24-25 st. C. Powieje słaby wiatr ze wschodu. W południe barometry pokażą 1009 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu początkowo przyniesie umiarkowane zachmurzenie z rozpogodzeniami do małego, bez opadów. Termometry pokażą 12-13 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela upłynie pod znakiem słonecznej aury, bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 25-27 st. C. Wiatr będzie wiał słabo, ze wschodu. W południe ciśnienie osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc w Krakowie prognozowane jest początkowo umiarkowane zachmurzenie z rozpogodzeniami do małego, bez opadów. Lokalnie pojawią się mgły. Temperatura minimalna osiągnie 12-13 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę w Krakowie będzie słonecznie, nie popada deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 24-25 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby. W południe na barometrach zobaczymy 992 hPa.

