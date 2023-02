Pogoda na jutro - niedziela 5.02. Mroźna noc, za dnia lokalnie śnieg

Noc zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią słabe opady śniegu. Zrobi się ślisko. Na termometrach zobaczymy od -11 stopni Celsjusza na Ziemi Łódzkiej do -5 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Pogoda na jutro - niedziela 5.02

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Miejscami pojawi się słaby śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. C na Podkarpaciu do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zmiennych.