Pogoda na jutro - niedziela, 30.04. Nocą przydadzą się parasole, do 15 stopni w dzień

Pogoda na noc

W nocy na Pomorzu i zachodzie kraju wystąpią rozpogodzenia. Poza tym będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr na wschodzie powieje z południa, w pozostałych regionach z północnego zachodu, słaby i umiarkowany. Tylko na północy chwilami może silniej wiać, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.