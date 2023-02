Pogoda na dziś - środa 8.02. Chwilami może zaświecić słońce, od -3 do 3 stopni

czytaj dalej

Polscy strażacy prowadzą akcję ratowniczą w rejonie tureckiego miasta Besni. Do wieczora we wtorek spod gruzów udało się im wydobyć trzy żywe osoby. Komendant główny PSP Andrzej Bartkowiak poinformował, że "pod gruzami zlokalizowano jeszcze kilka osób, ratownicy starają się do nich dotrzeć". Zapowiedział, że do działań w nocy skierowane zostaną wszystkie polskie zespoły, które przybyły do Turcji. Opublikował też nagranie, na którym wydać jedną z akcji grupy HUSAR Poland.