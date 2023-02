Pogoda na jutro - środa 8.02. Po mroźnej nocy pochmurny dzień z szansą na rozpogodzenia

Pogoda na noc 7/8.02

Nadchodząca noc przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na Podkarpaciu i w Małopolsce może słabo poprószyć śnieg do 1-2 cm. Temperatura minimalna wyniesie od -10 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, przez -8 st. C w centrum kraju, do -2/-4 st. C nad samym morzem. Wiatr ze wschodu i południa będzie słaby.