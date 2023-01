Pogoda na jutro - niedziela 29.01. Słabe opady, od -1 do 4 stopni Celsjusza

Pogoda na noc

Najbliższa noc zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami możliwe są słabe opady śniegu. Temperatura minimalna sięgnie od -5 stopni Celsjusza na Mazurach , przez -3 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Pomorzu. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - niedziela 29.01

W niedzielę możemy spodziewać się pochmurnego nieba z przejaśnieniami. Miejscami na północnym wschodzie i w centrum pojawią się słabe opady śniegu o sumie mniej niż 1 centymetr. Na Pomorzu słabo popada deszcz, opady nie przekroczą 1 litra wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od -1 st. C południowym wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny w porywach do 50 km/h.