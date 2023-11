Pogoda na jutro - niedziela 26.11. Nocą temperatura nie wzrośnie powyżej zera

Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 26.11. Nocne godziny będą mroźne, lokalnie śnieżne. Temperatura spadnie do nawet -6 stopni Celsjusza. Zimną aurę przyniesie nam również dzień, a w niektórych regionach może poprószyć śnieg. Pogoda okaże się na ogół spokojna, choć miejscami może silniej powiać wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

W nocy w całym kraju prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu do 1-5 centymetrów, a na Pomorzu także śniegu z deszczem. Termometry wskażą od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Pomorzu Gdańskim. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, jedynie na Pomorzu okresami silniejszy i rozwijający w porywach prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc z soboty na niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela 26.11

Niedziela w zachodniej Polsce przyniesie zmienne zachmurzenie bez opadów. W pozostałych regionach spodziewane jest zachmurzenie duże z przejaśnieniami oraz okresami słabe opady śniegu do 3 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Pomorzu Gdańskim. Zachodni wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, tylko w południowo-wschodniej Polsce okresami silniejszy, z porywami sięgającymi do 50 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w Polsce będzie wysoka - od 80 procent na zachodzie i południowym wschodzie do 90 proc. w północno-wschodnich regionach. W całym kraju odczujemy zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne na wschodzie i neutralne na zachodzie.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie spodziewana jest pochmurna noc, ale niebo będzie się przejaśniać. Termometry pokażą minimalnie -3 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę w Warszawie zapanuje duże zachmurzenie. Okresami może popadać śnieg. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie maksymalnie do 0 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 993 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy minimalnie 0 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, umiarkowany, okresowo silniejszy i osiągający w porywach prędkość do 50 km/h. Barometry o północy wskażą 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna niedziela. Przelotnie może poprószyć śnieg. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 2 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc przyniesie pochmurne niebo z przejaśnieniami, a w pierwszej części nocy także przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. O północy na barometrach zobaczymy 994 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela w Poznaniu upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy do 1 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Barometry pokażą w południe 999 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna z przejaśnieniami, ale również słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Termometry wskażą -3 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Duże zachmurzenie z przejaśnieniami spodziewane jest w niedzielę we Wrocławiu. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 0 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie nocą zapanuje pochmurna aura z opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Barometry wskażą o północy 974 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela przyniesie w Krakowie duże zachmurzenie. Okresowo może słabo padać śnieg. Termometry pokażą do 0 st. C. Powieje umiarkowany wiatr północno-zachodni. W południe ciśnienie osiągnie 979 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę tvnmeteo.pl

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl