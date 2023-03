Pogoda na jutro - niedziela 26.03. Przydadzą się parasole, od 7 do 13 stopni

Najbliższa noc przyniesie nam zmienne zachmurzenie. W zachodniej części kraju wystąpi więcej chmur i opady deszczu o sumie do 4 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - niedziela 26.03

Niedziela w całym kraju upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia i przelotnego deszczu (do 3 l/mkw.). Wieczorem na krańcach zachodnich i Pomorzu możliwe są burze. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywy wiatru do 50-70 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna sięgnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z południowego zachodu.