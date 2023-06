Pogoda na jutro - niedziela 25.06. Nocą miejscami niewiele ponad 10 stopni. W ciągu dnia wiele pogodnych regionów

Nadchodzącej doby przeważająca cześć kraju znajdzie się w zasięgu pogodnego wyżu Berceste, którego centrum ulokuje się gdzieś w okolicach trójstyku naszej południowo-zachodniej granicy. Tylko regiony wschodnie pozostaną jeszcze na skraju niżu znad Ukrainy. W niedzielę w tych miejscach może lokalnie słabo i przelotnie popadać oraz zagrzmieć. Płynące do nas bardziej suche i nieco chłodniejsze masy powietrza od niedzieli będą stopniowo wymieniane przez ciepłe powietrze z południowego zachodu kontynentu.

Pogoda na noc 24/25.06

W nocy możemy spodziewać się na ogół pogodnej, a miejscami bezchmurnej pogody. Tylko na krańcach południowo wschodnich wystąpi nieco więcej chmur, możliwe są tam słabe i przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimum od 11 stopni Celsjusza na Śląsku do 15 st. C na Suwalszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - niedziela 25.06

Niedziela przyniesie nam małe i umiarkowane zachmurzenie. Słabe i przelotne opady deszczu oraz pojedyncze burze możliwe są lokalnie na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na wschodzie i Śląsku do 27 st. C w Wielkopolsce. Północno-zachodni i północny wiatr powieje słabo i umiarkowanie.