Pogoda na jutro - niedziela 24.10. Wyż przyniesie nam cieplejsze powietrze. Nie powinno padać i wiać

Pogoda na noc

Pogoda na noc: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie kraju pojawią się słabe opady deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Nad ranem w zachodnich i południowych regionach zrobi się mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od 0 st. C w pasie od Śląska przez centrum kraju po Kujawy do 6 st. C na Wybrzeżu. Powieje z zachodu, słabo i umiarkowanie. Na wschodzie początkowo może wiać dość silnie, w porywach do 50 kilometrów na godzinę.