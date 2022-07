Pogoda na jutro - niedziela, 24.07. Pochmurna noc, w ciągu dnia się rozpogodzi

W nocy na zachodzie Polski będzie pogodnie. W innych częściach kraju spodziewane jest zmienne zachmurzenie z przelotnym deszczem, a także burze do 10-40 litrów opadu na metr kwadratowy i porywami wiatru do 90 kilometrów na godzinę. W Małopolsce, na Podkarpaciu i w Ziemi Kieleckiej może wystąpić grad. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, północno-zachodni.