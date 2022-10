Pogoda na jutro - niedziela, 23.10. Nocą pojawią się miejscami mgły i opady deszczu, w dzień do 19 stopni

Pogoda na noc 22/23.10

W nocy na Pomorzu Gdańskim, Kujawach, Warmii, Mazurach , Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu będzie pochmurno z niewielkim deszczem o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Pozostałym regionom kraju dopisze pogodna aura. Miejscami, zwłaszcza w centrum, prognozuje się mgły ograniczające widzialność do 200-400 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Pogoda na jutro - niedziela, 23.10

Niedziela na Pomorzu Gdańskim, Kujawach, Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie upłynie na ogół pod znakiem pochmurnej aury z niewielkim deszczem. Spadnie tam do 1-2 l/mkw. W pozostałych regionach kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, będzie wiał z zachodu i południowego zachodu.