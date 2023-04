Pogoda na jutro - niedziela, 23.04. Aura dopisze wielu regionom kraju, miejscami może zagrzmieć

Pogoda na jutro. Niedziela 23.04 przyniesie na ogół pogodną, a nawet słoneczną aurę. Tylko miejscami przelotnie popada deszcz, możliwe są też burze. Termometr pokażą maksymalnie 22 stopnie Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

Przed nami pogodna noc bez opadów. Nad ranem prognozuje się wzrost zachmurzenia jedynie na zachodzie kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na wschodzie do 7-9 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr.

Pogoda na jutro

Niedziela w większości kraju upłynie pod znakiem pogodnej, a nawet słonecznej aury. W zachodnich regionach zachmurzenie wzrośnie do dużego i pojawią się tam przelotne opady deszczu o sumie 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Strefa opadów będzie przesuwać się w głąb kraju, miejscami możliwe są burze z opadami do 10-20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 16-18 st. C na zachodzie do 20-22 st. C na wschodzie i w centrum kraju. Wiatr okaże się umiarkowany, południowy, od zachodu skręcający na południowo-zachodni.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 40 do 90 procent. Warunki biometeorologiczne przeważnie będą korzystne, tylko na zachodzie przechodzące w neutralne i niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodna bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 7-8 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy słoneczna niedziela bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie 20-21 st. C. Powieje okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Na barometrach zobaczymy w południe 1000 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie i bez opadów. Na termometrach zobaczymy 5-7 st. C. Wiatr słaby, powieje z południa. Ciśnienie o północy wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niedziela w Gdańsku, Gdyni i Sopocie początkowo przyniesie słoneczną aurę. W ciągu dnia prognozuje się stopniowy wzrost zachmurzenia, późnym wieczorem do dużego ze słabymi opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 16-22 st. C. Wiatr umiarkowany, będzie wiał z południa. Barometry wskażą w południe 1008 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 5-7 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka początkowo słoneczna niedziela. W ciągu dnia wystąpi stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego ze słabymi opadami deszczu w drugiej części dnia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18-19 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie pogodną aurę bez opadów. Termometry wskażą 6-7 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na niedzielę we Wrocławiu prognozuje się początkowo słoneczna aurę. W ciągu dnia wystąpi stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego ze słabymi opadami deszczu w drugiej części dnia. Temperatura maksymalna osiągnie 19-20 st. C. Wiatr umiarkowany, powieje zmienny z przewagą kierunków południowych. Na barometrach zobaczymy w południe 995 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem pogodnej aury bez opadów. Temperatura minimalna osiągnie 4-6 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pogodna niedziela bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie 20-21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 985 hPa.

