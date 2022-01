Pogoda na jutro - niedziela 23.01. Miejscami widzialność może być ograniczona, pojawią się także opady

Pogoda na noc

Pogoda na noc: duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na wschodzie i południu kraju wystąpią przelotne opady śniegu o sumie niższej niż centymetr. Na północnym zachodzie nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia z opadami śniegu do ponad 1 cm i deszczu ze śniegiem do ponad litra wody na metr kwadratowy. W drugiej części nocy na krańcach północno zachodnich pojawi się mżawka oraz mgły, możliwe są także mgły marznące, ograniczające widzialność do 200-900 metrów. Temperatura minimalna sięgnie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie oraz w Małopolsce i na Śląsku, przez -4 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Pomorzu. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, na ogół słaby i umiarkowany. Jedynie na południowym wschodzie w pierwszej części nocy może być jeszcze dość silny i osiągać w porywach do 50 kilometrów na godzinę.