Pogoda na jutro - niedziela, 22.01. Nocą miejscami ściśnie mróz, w dzień termometry pokażą maksymalnie 3 stopnie

Pogoda na noc

Przed nami pochmurna noc. W województwach zachodnich wystąpią opady śniegu i śniegu z deszczem do 5-10 centymetrów. W centrum i na północnym wschodzie opady będą mniejsze niż 5 cm. Padać nie powinno jedynie w południowo-wschodniej części Polski. W województwach południowych możliwe są nawet rozpogodzenia, którym miejscami mogą towarzyszyć zamglenia i mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, jedynie na Pomorzu okresami dość silny, w porywach powieje do 40-60 kilometrów na godzinę.