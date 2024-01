Pogoda na jutro - niedziela, 21.01. Mroźna noc z opadami, w dzień do 3 stopni

Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 21.01. W nocy w części kraju pojawią się opady śniegu i śniegu z deszczem. W dzień tylko lokalnie może padać. Termometry pokażą maksymalnie 3 stopnie Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

W nocy na zachodzie i południu kraju będzie dość pogodnie. Poza tym wystąpi pochmurna aura z przejaśnieniami i słabymi opadami śniegu poniżej jednego centymetra. Popada też śnieg z deszczem. Temperatura minimalna wyniesie od -8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -2 st. C na Pomorzu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. Tylko na wschodzie okresowo okaże się silniejszy i w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc 20/21.01 tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 21.01

W niedzielę na zachodzie i południu kraju dopisze pogodna aura. Poza tym prognozuje się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Słabe, zanikające opady śniegu mogą pojawić się rano lokalnie we wschodniej części kraju. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na północnym wschodzie kraju do 3 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z kierunków południowych, na ogół słaby i umiarkowany, na Pomorzu silniejszy i osiągnie tam prędkość do 40-60 km/h. W Sudetach powieje okresami do 80 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę 21.01 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - niedziela, 21.01

Wilgotność powietrza w niedzielę wyniesie 70-90 procent. Mieszkańcy północnych i wschodnich regionów Polski odczują zimno, w pozostałych regionach będzie chłodno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne we wschodniej połowie kraju, na północnym wschodzie będą neutralne, a w pozostałych regionach korzystne.

Warunki biometeo w niedzielę 21.01 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie ze słabymi opadami śniegu w pierwszej części nocy. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Powieje zachodni, początkowo umiarkowany, okresowo silniejszy wiatr. Będzie słabł w trakcie nocy. Ciśnienie o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka niedziela z dużym zachmurzeniem z przejaśnieniami. Padać nie będzie. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1020 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie duże ze słabymi opadami deszczu w pierwszej części nocy. Okresowo wystąpią rozpogodzenia do zachmurzenia umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy -2 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich okaże się umiarkowany, jedynie początkowo silniejszy i powieje do 50 km/h. Ciśnienie o północy sięgnie 1029 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niedziela w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami, bez opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 2 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Barometry wskażą w południe 1028 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr zachodni, początkowo umiarkowany, okresowo silniejszy, będzie słabł w trakcie nocy. Ciśnienie o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka dość pogodna niedziela. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z południa. Barometry pokażą w południe 1018 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodna. Termometry wskażą -6 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie w południe osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie zachmurzenie okaże się zmienne. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na niedzielę w Krakowie prognozuje się pogodną aurę. Termometry wskażą maksymalnie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych. Na barometrach zobaczymy w południe 1004 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę 21.01 tvnmeteo.pl

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl