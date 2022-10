Pogoda na jutro - niedziela, 2.10. Nocą opady będą przemieszczać się z zachodu na wschód, w dzień 16 stopni

Pogoda na noc 1/2.10

W nocy będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju. Prognozuje się przemieszczające z zachodu na wschód opady deszczu o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Dolnym Śląsku, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - niedziela, 2.10

W niedzielę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym przelotnie popada deszcz do pięciu l/mkw. Na Pomorzu i zachodzie może zagrzmieć, podczas wyładowań spadnie do 15 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h, w górach do 80 km/h.