Pogoda na jutro - niedziela 20.11. W nocy nawet -9 stopni, w ciągu dnia może poprószyć

Pogoda na noc 19/20.11

W nocy na północy i północnym zachodzie kraju będzie pochmurno ze słabymi, miejscami umiarkowanymi opadami śniegu (około 2-5 centymetrów, lokalnie maksymalnie do 10 cm). Na pozostałym obszarze kraju możliwe są liczne rozpogodzenia, nie powinno też padać. Na termometrach zobaczymy minimum od -9 stopni Celsjusza na wschodzie do -2 st. C na północy i zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany - na zachodzie powieje z południowego zachodu, a na wschodzie z południowego wschodu, a w centrum i na południu ze zmiennych kierunków.

Pogoda na jutro - niedziela 20.11

Niedziela przyniesie przewagę pochmurnej aury ze słabymi opadami śniegu na północy i północnym zachodzie Polski. Duże zachmurzenie jest prognozowane również na wschodzie Polski, ale tam słabe opady śniegu będą lokalne. Poza tym w pasie od Dolnego Śląska po Ziemię Łódzką spodziewanych jest dużo rozpogodzeń, nie powinno też padać. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C w Suwałkach, przez 1 st. C w Łodzi, do 2 st. C we Wrocławiu i Zielonej Górze. Powieje ze zmiennych kierunków - na północy umiarkowanie, a na południu słabo.