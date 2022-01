Pogoda na jutro - niedziela 2.01. Wyż skapituluje przed rozległym układem niżowym

Pogoda na noc

Przed nami pochmurna noc ze słabymi opadami deszczu poniżej jednego litra wody na metr kwadratowy, które będą się przemieszczać z północnego zachodu na południowy wschód kraju. Przejaśnienia możliwe są na północnym wschodzie oraz na południowym zachodzie kraju. Lokalnie w pasie od Pomorza Zachodniego, poprzez centrum kraju, po Podkarpacie mogą wystąpić silne zamglenia i mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 5-6 st. C w centrum, do 7 st. C na północnym zachodzie. Powieje słaby wiatr, na wschodzie północno-wschodni, a na zachodzie południowo-zachodni.

Pogoda na jutro - niedziela 2.01

Niedziela w przeważającej części kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury. W pasie północnym wystąpią opady deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy. W centrum i na wschodzie także będzie padać, ale słabiej, bo maksymalnie do 5 l/mkw. W pasie południowym nie prognozuje się opadów, za to możliwe są rozpogodzenia. Nad ranem na północnym wschodzie możliwe są opady marznące, które spowodują pojawienie się oblodzenia i gołoledzi. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na północnym wschodzie do 10-11 st. C na zachodzie. Południowo-zachodni wiatr będzie przeważnie wiał umiarkowanie, jednak na północy i zachodzie może być dość silny, bo do 50-60 kilometrów na godzinę. W górach prognozowane są porywy do 60-80 km/h.