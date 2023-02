Pogoda na jutro - niedziela 19.02. Na ogół pochmurno i deszczowo. Maksymalnie 7 stopni

Pogoda na jutro. Zarówno w nocy, jak i za dnia możemy spodziewać się chmur i opadów deszczu. Miejscami może spaść go nawet do 10 litrów na metr kwadratowy. W niedzielę będą regiony, w których może się wypogadzać. W najcieplejszej chwili dnia termometry wskażą od 2 do 7 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Najbliższa noc zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W południowej części kraju popada deszcz, miejscami jego suma może sięgać 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach może rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela 19.02

W niedzielę możemy spodziewać się zmiennego zachmurzenia. W południowej części kraju spodziewany jest deszcz. Miejscami suma opadów wyniesie do 10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Podlasiu do 7 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z zachodu.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - niedziela 19.02

W całym kraju wilgotność powietrza wyniesie od 80 do 90 procent. We wszystkich regionach odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne na południu Polski okażą się niekorzystne, a w pozostałych - neutralne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie noc będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Okresami w porywach osiągnie 40-60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niedziela w Gdyni, Gdańsku i Sopocie zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Chwilami jego porywy będą rozpędzać się do 40-60 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc będzie upływać pod znakiem pochmurnego nieba i deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr, wiejący z zachodu, będzie umiarkowany i okresami silniejszy. W porywach może się wzmagać do 40-60 km/h. O północy barometry wskażą 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurna niedziela z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i okresami silniejszy wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 981 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc upłynie pod znakiem pochmurnego nieba i deszczu. Termometry pokażą minimum 2 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Jego porywy mogą chwilami rozpędzać się do 40-60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W ciągu dnia w Poznaniu niebo będzie bardzo pochmurne, możliwe są przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Umiarkowany i okresami silniejszy wiatr powieje z zachodu. W południe barometry pokażą 1004 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc przyniesie pochmurną. Na termometrach zobaczymy minimum 2 st. C. Wiatr, nadciagający z zachodu, będzie umiarkowany i dość silny. Będą momenty, w których rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się pogodnej aury. Temperatura maksymalna sięgnie 5 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z północnego zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 997 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie pochmurne niebo oraz opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami jego porywy będą osiągać 40-60 km/h. O północy ciśnienie osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu niedziela upłynie pod znakiem zachmurzenia i deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i okresami silniejszy wiatr. W południe barometry wskażą 1001 hPa.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl