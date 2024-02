Pogoda na jutro - niedziela, 18.02. Nocą chwyci miejscami mróz, w dzień mocniej powieje

Pogoda na noc

Noc zapowiada się pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Tylko na południowym wschodzie początkowo pojawią się chmury, z których popada deszcz. Miejscami prognozuje się też gęste mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -4/-3 stopni Celsjusza na wschodnim Pomorzu, Kujawach, Warmii i Suwalszczyźnie, przez -2/0 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - niedziela, 18.02

Niedziela przyniesie pochmurną aurę, zrobi się też mglisto. W ciągu dnia na wschodzie, południu i w centrum kraju spodziewane są większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 3-4 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 5-6 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr na wschodzie powieje z kierunków północnych, poza tym będzie południowy, słaby i umiarkowany, na zachodzie nasilający się. W porywach może rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.