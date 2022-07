Pogoda na jutro - niedziela, 17.07. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami może popadać

W nocy prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju wystąpią opady deszczu do 1-5 litra wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 9 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Pomorzu. Z zachodu i północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - niedziela 17.07

Niedziela będzie pochmurna, ale możemy spodziewać się rozpogodzeń. Na Wybrzeżu i w północno-wschodniej Polsce spodziewane są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 17 st. C nad samym morzem, przez 18 st. C na Suwalszczyźnie i 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h.