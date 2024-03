Pogoda na jutro - niedziela 17.03. Nocą popada deszcz ze śniegiem, w dzień - sam śnieg

Pogoda na noc

W Polsce zapowiadana jest pochmurna noc z większymi przejaśnieniami. Nie będzie padać tylko w zachodnich regionach, a poza tym okresami wystąpią opady deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na północy może popadać deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 1 stopnia C na Kaszubach, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centralnej Polsce do 5 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, na północy w porywach osiągający prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.