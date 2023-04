Pogoda na jutro - niedziela 16.04. Mglista i pochmurna noc, do 17 stopni w dzień

W nocy na północy kraju będzie pochmurno i wystąpią słabe, przerywane opady śniegu do 2-5 milimetrów. Na południu i w centrum Polski spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie. W tych regionach początkowo mogą pojawić się lokalne, zanikające i przelotne opady deszczu, w górach również deszczu ze śniegiem. Nad ranem kraj spowiją zamglenia i lokalne mgły ograniczające widzialność do 100-500 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 3 st. C na Podkarpaciu do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby, na północy wschodni, na południu i w centrum Polski zmienny.