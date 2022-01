Pogoda na jutro - niedziela 16.01. Miejscami popada, maksymalnie 4 stopnie

Pogoda na noc

Pogoda na noc: na zachodzie i północy wystąpi duże zachmurzenie, ale nie powinno padać. Na pozostałym obszarze kraju należy spodziewać się umiarkowanego lub małego zachmurzenia. Lokalnie na zachodzie i w centrum kraju pojawić się mogą mgły marznące. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez -2 st. C w centrum kraju do 0 st. C na Pomorzu. Wiatr z południowego zachodu i zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - niedziela 16.01

Pogoda na jutro, czyli niedzielę 16.01 zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami, tylko w pasie południowym spodziewane są większe rozpogodzenia. Na północy i częściowo na zachodzie pojawią się słabe opady śniegu, przechodzącego w śnieg z deszczem i sam deszcz do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni i południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu i miejscami w górach może rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę.