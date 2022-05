Pogoda na jutro - niedziela, 15.05. Miejscami będzie się chmurzyć, do 22 stopni

Pogoda na noc 14/15.05. Będzie na ogół pogodnie. Chociaż początkowo jeszcze miejscami wystąpi duże zachmurzenie, ale później się rozpogodzi. Nigdzie nie prognozuje się opadów. Temperatura minimalna wyniesie od 5-6 stopi Celsjusza na północy i w centrum do 7-9 st. C na południu. Wiatr na zachodzie i południu powieje słabo, ze zmiennych kierunków, a na wschodzie i północy umiarkowanie, z północnego zachodu.

Pogoda na jutro - niedziela, 15.05

Pogoda na niedzielę, 15.05, upłynie pod znakiem pogodnej aury w ciągu dnia. Wystąpi zachmurzenie od małego na zachodzie kraju do umiarkowanego, przejściowo dużego na wschodzie, południu i w centrum. Jedynie w rejonie Suwałk przelotnie popada słaby deszcz. W pozostałych regionach Polski nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16-17 st. C na Warmii i Mazurach do 21-22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni, jedynie na zachodzie i południu powieje słabo.