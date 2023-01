Pogoda na jutro - niedziela 15.01. Wietrzna i miejscami deszczowa noc, w dzień do 9 stopni

Pogoda na jutro. W niedzielę 15.01 przemieszczać się będzie z zachodu na wschód strefa frontu atmosferycznego z opadami deszczu. Nad ranem popada lokalnie deszcz ze śniegiem lub sam śnieg. Termometry pokażą maksymalnie 9 stopni Celsjusza.

Noc z soboty na niedzielę zapowiada się pochmurna z przejaśnieniami. W zachodniej części kraju spadnie do sześciu litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje umiarkowany i dość silny, południowy wiatr, który okresami w porywach rozpędzi się 40-80 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej możliwe porywy do ponad 90 km/h, a w górach ponad 100 km/h.

Pogoda na jutro

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Z zachodu na wschód przesuwała się będzie strefa frontu atmosferycznego z opadami deszczu. Rano na Suwalszczyźnie przejściowo możliwe są opady deszczu ze śniegiem lub samego śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z południa i południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, który okresami w porywach osiągnie do 40-70 km/h. Na Wybrzeżu będzie wiał z prędkością ponad 70 km/h, a w górach nawet do 100 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 80-90 procent. Wszędzie odczujemy chłód, będzie też wilgotno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc będzie pochmurna z opadami deszczu. Temperatura minimalna osiągnie 4 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowy, okresami w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna niedziela z deszczem. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 997 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurna z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowy, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela w Krakowie przyniesie pochmurną aurę z deszczem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 9 st. C. Wiatr umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, okresami w porywach powieje do 40-60 km/h. Barometry wskażą południe 980 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna, popada też deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 4 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowy, okresami w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami w porywach będzie wiał do 40-60 km/h. Barometry wskażą w południe 992 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Termometry pokażą 3 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południa, który okresami w porywach osiągnie 40-70 km/h. Ciśnienie o północy sięgnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy niedziela z dużym zachmurzeniem i opadami deszczu. Temperatura maksymalna wzrośnie do 6 st. C. Wiatr umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, okresami w porywach rozpędzi się do 40-70 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 992 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc we Wrocławiu prognozuje się pochmurną aurę z opadami deszczu. Temperatura minimalna osiągnie 5 st. C. Południowy wiatr, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie o północy osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 8 st. C. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany, okresami w porywach powieje do 40-60 km/h. Barometry wskażą w południe 990 hPa.

