Pogoda na jutro - niedziela 14.11. Kolejna mglista noc, w dzień sporo chmur

Pogoda na noc

Pogoda na noc: na zachodzie, północy i północnym wschodzie kraju zrobi się pochmurno. Na zachodzie prognozowane są słabe opady mżawki. Na pozostałym obszarze wystąpi duże zachmurzenie z większymi rozpogodzeniami. W centrum i miejscami na południu mogą pojawić się mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Lubelszczyźnie, Podlasiu oraz częściowo na Dolnym Śląsku i Wielkopolsce, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słabo powieje z kierunków wschodnich.

Pogoda na jutro - niedziela 14.11

Pogoda na jutro, czyli niedzielę 14.11 zapowiada się pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Rankiem miejscami mogą utrzymywać się mgły. Temperatura maksymalna sięgnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na Podkarpaciu, w Małopolsce i Pomorzu Zachodnim. Wschodni wiatr będzie słaby.