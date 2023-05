Pogoda na jutro - niedziela 14.05. Miejscami słonecznie, w innych regionach chmury i deszcz

Najbliższa noc przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna sięgnie od 5 stopni Celsjusza na Mazowszu do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - niedziela 14.05

W niedzielę czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. W ciągu dnia w regionach południowych i północnych zachmurzenie będzie wzrastać, wystąpią też przelotne opady deszczu. Na Pomorzu i Mazurach niewykluczone są burze z opadami do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Dolnym Śląsku do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr ze wschodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, okresami może przybierać na sile.