Pogoda na jutro - niedziela 14.01. Nocą spadnie śnieg, na drogach będzie ślisko

Pogoda na jutro. Nocą w wielu regionach pojawią się opady śniegu, miejscami może spaść go do pięciu centymetrów. Zrobi się mroźnie, temperatura spadnie nawet do -5 stopni Celsjusza. Niedziela 14.01 zapowiada się z opadami śniegu.

W nocy będzie pochmurno z opadami śniegu do pięciu centymetrów, miejscami deszczu ze śniegiem. Uwaga, zrobi się ślisko - opady mogą lokalnie marznąć. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, okresami w porywach osiągnie do 50-80 kilometrów na godzinę. Może powodować lokalnie zawieje śnieżne.

Pogoda na jutro - niedziela 14.01

W niedzielę będzie na ogół pochmurno z opadami śniegu rzędu 1-3 cm. Miejscami - zwłaszcza na Wybrzeżu - prognozowany jest deszcz ze śniegiem. Przejaśnienia będą nieliczne. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na wschodzie do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach rozpędzi się do 40-70 km/h, zachodni. Może powodować lokalnie zawieje śnieżne.

Warunki biometeo w niedzielę

W dzień wilgotność powietrza będzie bardzo wysoka w całym kraju. Przekroczy 90 procent. Odczujemy zimno, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno, spadnie śnieg, okresami deszcz ze śniegiem. Zrobi się ślisko. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr, okresami w porywach jego prędkość wzrośnie do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie, 995 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie z zachmurzeniem dużym z opadami śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie 2 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami w porywach rozpędzi się 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 994 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą zachmurzenie będzie duże, spadnie śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 979 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę w Krakowie utrzyma się duże zachmurzenie z opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h, z zachodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 975 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zachmurzenie będzie duże z opadami śniegu. Okresami możliwy jest deszcz ze śniegiem, zrobi się ślisko. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach dojdzie do 50-70 km/h, nadciągnie z zachodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu zachmurzenie będzie duże z opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h, powieje z zachodu. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 992 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie utrzyma się duże zachmurzenie z opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami w porywach jego prędkość dojdzie do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 988 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela upłynie w Warszawie pod znakiem dużego zachmurzenia z opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, okresami w porywach osiągnie prędkość 40-60 km/h, nadciągnie z zachodu. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 986 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu zachmurzenie będzie duże z opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, okresami w porywach osiągnie do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W niedzielę we Wrocławiu zachmurzenie będzie duże z opadami śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie 2 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 990 hPa.

