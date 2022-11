Pogoda na jutro - niedziela, 13.11. Mglista noc i poranek w części kraju

Pogoda na jutro. W niedzielę 13.11 o poranku mogą pojawić się miejscami mgły ograniczające widzialność. Gdzieniegdzie możliwy jest też opad mżawki. Termometry pokażą maksymalnie 13 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc 12/13.11

W nocy na północy i w centrum kraju będzie pochmurno. Południowym regionom Polski dopisze dość pogodna aura. Miejscami pojawią się też mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na południu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Pomorzu. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.

Pogoda na jutro - niedziela, 13.11

Niedziela upłynie pod znakiem dość pogodnej aury na południu kraju. W pozostałych regionach będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami nad ranem może zrobić się mglisto. Lokalnie możliwa jest też słaba mżawka. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Pomorzu. Wiatr zmienny, słaby okaże się jedynie na zachodzie, natomiast w pozostałej części kraju - umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne - niedziela, 13.11

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do 90 procent. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Przed mieszańcami Warszawy ponura noc. Temperatura minimalna osiągnie 7 st. C. Powieje zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela w Warszawie zapowiada się pochmurna. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Wiatr słaby, okaże się zmienny. Na barometrach zobaczymy w południe 1018 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie ponura. Na termometrach zobaczymy 10 st. C. Powieje słaby wiatr z zachodu. Ciśnienie o północy sięgnie 1031 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna niedziela. Możliwa jest słaba mżawka. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 13 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Barometry pokażą w południe 1031 hPa,

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie ponura. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr słaby, będzie wiał ze zmieniających się kierunków. Ciśnienie o północy osiągnie 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela przyniesie w Poznaniu pochmurną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie w południe sięgnie 1019 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi umiarkowane, okresami duże zachmurzenie. Nad ranem możliwa jest mgła. Termometry pokażą 3 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na niedzielę we Wrocławiu synoptycy prognozują zachmurzenie duże do umiarkowanego, możliwe są też rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo- wschodni wiatr. Barometry pokażą w południe 1015 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie początkowo będzie pogodna, w drugiej części zrobi się mglisto. Temperatura minimalna osiągnie 2 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny. Ciśnienie o północy sięgnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa mglisty niedzielny poranek. Kiedy zjawiska ustąpią, będzie w ciągu dnia dość pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr.

