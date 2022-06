Pogoda na jutro - niedziela, 12.06. Pogodna noc, dzień pod znakiem chmur

Noc z soboty na niedzielę 11/12.06 będzie pogodna, tylko na północy kraju pojawi się więcej chmur i słabe przelotne opady deszczu do 3 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północny i zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - niedziela, 12.06

W niedzielę nad kraj wkroczy zatoka niżowa z umiarkowanie aktywnym frontem atmosferycznym związanym z niżem znad Skandynawii. Cieplejsze powietrze napłynie do nas z południa podnosząc temperaturę, co szczególnie odczują mieszkańcy południowej Polski.

Niedziela przyniesie ze sobą zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, przejściowo duże. Na Pomorzu, Podkarpaciu, w Małopolsce i na Górnym Śląsku nie jest prognozowany deszcz, ale w innych częściach kraju mogą wystąpić przelotne opady do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na Dolnym Śląsku możliwe są także burze z opadami do 15 l/mkw. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 22 st. C na Kaszubach, przez 25 st. C w centrum kraju do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków zachodnich będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny.