Pogoda na jutro - niedziela, 12.02. Nocą pojawią się zamglenia i mieszane opady, w dzień do 8 stopni

Pogoda na jutro. W niedzielę 12.02 pogodna aura dopisze na wschodzie i częściowo w centrum kraju. Termometry pokażą maksymalnie 8 stopni Celsjusza. Biomet będzie zróżnicowany.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

W nocy na zachodzie Polski będzie pochmurno z zamgleniami, miejscami pojawią się mgły. Na południu prognozuje się pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu i mżawki do dwóch litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie popada deszcz ze śniegiem. W górach spadnie 2-5 centymetrów śniegu. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi umiarkowana i małe zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2-3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr początkowo okaże się umiarkowany, następnie słaby, północno-zachodni. W rejonie północno-wschodniej i wschodniej Polski na drogach będzie ślisko, bo pojawią się oblodzenia.

Pogoda na jutro

Niedziela zapowiada się pogodna na wschodzie i częściowo w centrum kraju. W pozostałych regionach wystąpi duże i całkowite zachmurzenie, którego strefa przemieszczać się będzie z zachodu na wschód kraju. Nad ranem na zachodzie prognozuje się silne zamglenia, lokalnie mgły. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na wschodzie, przez 3-4 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na zachodzie. Powieje słaby, zachodni wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-90 procent. Warunki biometeorologiczne będą korzystne na wschodzie kraju, przechodzące w neutralne w części centralnej, po niekorzystne na zachodzie.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami nad ranem. Początkowo możliwy jest słaby opad deszczu. Temperatura minimalna osiągnie -1/0 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni skręcający na północny. Ciśnienie o północy wyniesie 1016 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy pogodna niedziela. Termometry wskażą 2-3 st. C. Północno-zachodni skręcający na zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie początkowo będzie rosło, następnie spadnie, w południe odnotuje się 1022 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie duże zachmurzenie z licznymi rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy -3/-1 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, północno-zachodni skręcający na północny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1030 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niedziela w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia wzrastające do całkowitego, bez opadów. Temperatura wzrośnie do 4-5 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni skręcający na południowo-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 1032 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zachmurzenie okaże się duże, bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 2-3 st. C. Powieje umiarkowany, początkowo dość silny wiatr, północno-zachodni. Ciśnienie o północy osiągnie 1020 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka w niedzielę duże zachmurzenie wzrastające do całkowitego, bez opadów. Na termometrach zobaczymy 5-6 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno -zachodni skręcający na zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1025 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurna ze słabymi opadami deszczu z przerwami. Termometry pokażą 3-4 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1015 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu przyniesie pochmurną aurę bez opadów. Temperatura wzrośnie do 6-7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1017 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna ze słabymi opadami deszczu (przejściowo deszczu ze śniegiem) z przerwami. Temperatura minimalna osiągnie 2-3 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

Na niedzielę w Krakowie prognozuje się duże zachmurzenie bez opadów. Termometry wskażą 2-3 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1010 hPa.

