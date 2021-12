Pogoda na jutro - niedziela, 12 grudnia. Deszcz ze śniegiem, śnieg. Miejscami dosypie 10 centymetrów

Pogoda na noc: będzie pchmurno z rozpogodzeniami, miejscami utworzą się mgły. Na Wybrzeżu wystąpią słabe opady śniegu do jednego centymetra, a na Podkarpaciu obfitsze opady śniegu do pięciu centymetrów. Najwięcej przybędzie go w Bieszczadach - tam może spaść do 10 cm. Na termometrach zobaczymy minimalnie od -9 stopnia Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez -7 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, słaby.