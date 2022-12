Pogoda na jutro - niedziela, 11.12. Nocą ściśnie mróz, zacznie też mocno sypać śnieg

Pogoda na noc. Niedziela 11.12 przyniesie wielu regionom kraju opady śniegu, miejscami będą one intensywne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 do 0 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc 10/11.12

Przed nami pochmurna noc z niewielkimi przejaśnieniami na Pomorzu i Ziemi Gorzowskiej. Na południu, wschodzie i częściowo w centrum kraju spadnie do 1-5 centymetrów śniegu. Miejscami, w Małopolsce i na Podkarpaciu, opad będzie intensywniejszy. Spadnie tam do 5-10 cm śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Nizinie Szczecińskiej, przez -3 st. C w centrum kraju, do -2 st. C w regionach południowych. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowan wiatr.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 11.12

Niedziela przyniesie pochmurną aurę. Na południu, wschodzie i częściowo w centrum kraju prognozuje się opady śniegu, miejscami dość intensywne. Spadnie go tam do 10 cm. Na Pomorzu możliwe są przejaśnienia z przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie i Mazurach, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie wiał z kierunków północnych, na zachodzie słaby, poza tym umiarkowany, a na wschodzie okresowo dość silny. W porywach rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - niedziela, 11.12

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 80 do 90 procent. Mieszkańcy wschodniej Polski odczują mróz, a pozostałych regionów kraju zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne na południu i wschodzie kraju, w pozostałych regionach będą neutralne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr północno- wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela w Warszawie przyniesie pochmurną aurę z opadami śniegu do 5-10 cm. Termometry pokażą maksymalnie -2 st. C. Powieje północny, umiarkowany wiatr. Na barometrach zobaczymy w południe 991 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi duże zachmurzenie, ale padać nie będzie. Na termometrach zobaczymy -4 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna niedziela z przejaśnieniami. Możliwe są słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do -1 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby do umiarkowanego. Barometry pokażą w południe 1010 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc w Poznaniu prognozuje się pochmurną aurę bez opadów. Temperatura minimalna osiągnie -3 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -2 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby do umiarkowanego. Barometry pokażą w południe 998 hPa

Pogoda na noc - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pochmurna noc ze słabymi opadami śniegu poniżej trzech cm. Termometry pokażą -2 st. C. Słaby wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W niedzielę we Wrocławiu będzie pochmurno z opadami śniegu do 3-5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie -1 st. C. Wiatr słaby, będzie wiał z północnego wschodu. Na barometrach zobaczymy w południe 992 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurna z opadami śniegu do 10 cm. Temperatura minimalna osiągnie -2 st. C. Wiatr wiejący z kierunków północnych okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy sięgnie 972 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę w Krakowie będzie pochmurno z opadami śniegu do 5-10 cm. Termometry pokażą maksymalnie 0 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby do umiarkowanego. Na barometrach zobaczymy w południe 975 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę tvnmeteo.pl

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl