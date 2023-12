Pogoda na jutro - niedziela, 10.12. Noc z opadami, w dzień mocniej powieje

Pogoda na noc

Przed nami pochmurna noc z przejaśnieniami w centrum i na południowym wschodzie kraju. Na północnym wschodzie prognozuje się słabe opady śniegu do 1-2 centymetrów, odchodzące na wschód. Ale od zachodu wkroczą kolejne opady śniegu do 1-3 cm i śniegu z deszczem marznącym do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Obejmą one Pomorze Zachodnie, Wielkopolskę, Ziemię Lubuską i Śląsk. Miejscami w pasie opadów pojawią się mgły. Lokalnie warunki na drogach mogą być trudne. Temperatura minimalna wyniesie od -8/-6 stopni Celsjusza miejscami w kotlinach Podkarpacia, w tym na Ziemi Krakowskiej, przez -3/-2 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.