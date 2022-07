Pogoda na jutro - niedziela, 03.07. Pogodna noc, pochmurny dzień. Termometry pokażą 28 stopni

Pogoda na jutro, niedzielę 03.07. W przeważającej części Polski noc zapowiada się pogodnie, chociaż miejscami mogą pojawić się chmury i przelotny deszcz. Pochmurna będzie również niedziela, która jednak nie przyniesie ze sobą opadów. Na termometrach zobaczymy do 28 stopni Celsjusza.

Na zachodzie i w centrum Polski noc będzie pogodna i bez opadów. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju będzie pochmurno, początkowo z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie burzami. Nad ranem miejscami na północy kraju prognozowane są silne zamglenia i mgły, w zasięgu których widoczność wyniesie od 200 do 600 metrów. Termometry pokażą od 11 stopni Celsjusza na Warmii i Mazurach do 17 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Powieje słaby, zmienny wiatr.