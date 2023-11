Pogoda na jutro - czwartek 9.11. Nocą może popadać, dzień przyniesie rozpogodzenia

Pogoda na noc

Noc w całym kraju przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie kraju spodziewane są przelotne opady deszczu do 3 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 1 stopnia Celsjusza w Małopolsce, przez 2 st. C w centralnej Polsce, do 5 st. C na Pomorzu. Powieje południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, na północy i zachodzie okresami dość silny, rozwijający w porywach prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - czwartek 9.11

W czwartek spodziewane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a w południowych i południowo-wschodnich regionach niebo może się nawet rozpogadzać. Na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej może lokalnie popadać deszcz do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, poprzez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C w Małopolsce. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny i sięgający w porywach 50-60 km/h, a na północy do 70 km/h.