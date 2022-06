Pogoda na jutro - czwartek, 9.06. Burze w części kraju, prawie 30 stopni

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami na zachodzie kraju oraz Podkarpaciu. W pasie od Suwalszczyzny przez centrum kraju po Małopolskę i Śląsk mogą wystąpić okresowe opady deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Słaby deszcz możliwy będzie również na Nizinie Szczecińskiej. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Pomorzu i Kujawach, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16/17 st. C na Mazowszu i Podkarpaciu. Powieje wiatr południowy i wschodni, słaby i umiarkowany.